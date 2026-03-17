Култхард: "Дружбе между гонщиками Mercedes пришёл конец"

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард высказал мнение о ситуации внутри команды Mercedes после успешного выступления Кими Антонелли в Шанхае. По его словам, теперь Джордж Расселл воспринимает напарника по команде как серьёзного соперника в борьбе за чемпионский титул.

Култхард отметил: «Дружба закончилась. Теперь Джордж знает, что Кими – его реальный соперник в борьбе за титул. Как мы видели в прошлом году с Ландо и Оскаром – когда в McLaren предоставили им лучшую машину, они начали бороться за титул, не замечая препятствий. Так будет и в Mercedes, если команда предоставит им такую возможность».

Эксперт также подчеркнул, что между напарниками по команде не может быть настоящей дружбы на трассе. По его мнению, даже если между гонщиками сохраняются хорошие отношения вне автоспорта, на соревнованиях каждый будет стремиться получить преимущество над коллегой.

«Нет никаких сомнений в том, что под маской «Молодец, Кими», постарается получить над ним любое преимущество в Сузуке и в следующих гонках. И команда в боксах Антонелли должна делать то же самое. Напарник по команде – это совсем не друг. Если вы ладите с ним вне трассы, это замечательно. Но его успех — это ваша неудача, и наоборот», — добавил Култхард.