Култхард: «Aston Martin снова будет бороться, но это обойдётся дорого»

Бывший пилот Формулы 1 Дэвид Култхард выразил мнение, что сотрудничество Aston Martin и Honda в перспективе может привести команду к числу лидеров чемпионата, однако такой успех потребует значительных финансовых вложений.

По словам Култхарда, Aston Martin и Honda смогут вернуться в борьбу за самые высокие позиции, но для этого им, вероятно, придется нарушить установленный лимит бюджета ради разработки нового силового агрегата. Он напомнил, что в прошлый раз подобная ситуация привела к трудностям, когда Honda поставляла двигатели для McLaren, и этот этап сотрудничества завершился не самым удачным образом.

Култхард подчеркнул, что Фернандо Алонсо стоит полностью сосредоточиться на своей работе, не отвлекаясь на процессы разработки двигателя или модернизации машины, поскольку эти вопросы не находятся в его компетенции. При этом он отметил, что мотивация внутри команды сейчас на должном уровне. Для Алонсо этот сезон может стать последним шансом проявить себя, ведь по окончании контракта с Aston Martin, по мнению Култхарда, у него не останется вариантов для перехода в такие команды, как Ferrari или Red Bull. С учетом возраста в 45 лет, следующий год, вероятно, станет последним или предпоследним в его карьере.

Что касается Лэнса Стролла, ситуация, по мнению бывшего гонщика, складывается иначе. Он считает, что Строллу будет крайне сложно найти место в другой команде Формулы 1, если он решит покинуть Aston Martin. Култхард задался вопросом, что именно Стролл сможет предложить потенциальным работодателям в качестве своих достижений и кто будет заинтересован в его услугах.