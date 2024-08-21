Первенство в гонке за будущее электрических грузовиков можно завоевать только за счет инноваций.

Последний выпуск от GMC Sierra EV предлагает внушительный запас хода в 440 миль и более чем достаточную производительность, не уступающую обычным бензиновым вариантам. Все это обусловлено применением массивной батареи ёмкостью свыше 200 кВт/ч. Руководство GM верит, что такой подход привлечет покупателей грузовиков, для которых важны запас хода и функциональные возможности, готовых пожертвовать ради них большим блоком батарей.

Ситуация же с конкурентами от Ford вроде бы пока неоднозначная. Джим Фарли, генеральный директор компании, высказал сомнения относительно экономической выгоды от использования электромобилей с крупными батареями. Высокие затраты на такие системы служат причиной для задержки выпуска электрического грузовика и внедорожника семейства до 2027 года. Кажется, Ford решает уделить внимание более небольшим, доступным электромобилям, чтобы в то же время изучать гибридные решения для своих крупногабаритных автомобилей, таких как F-150.

Проблема, стоящая перед автопроизводителями - определение будущего крупных электрокаров. Различные стратегии подчеркивают неопределенность в развитии отрасли в сторону электрической энергетики. GM делает ставку на свою платформу Ultium, позволяющую создавать модульные аккумуляторные системы, легко адаптируемые под разные размеры и потребности автомобилей. Хотя гибкость такой концепции может помочь GM управлять издержками и повысить рентабельность, крупные батареи все еще имеют свои недостатки, включая более длительное время зарядки и экологические проблемы в процессе изготовления.

В свою очередь, Ford сосредотачивается на гибридах и менее крупных электромобилях, что является более консервативным подходом, сознавая сложности, связанные с рентабельностью крупных электрических грузовиков. Гибриды, сочетающие бензиновые двигатели с электродвигателями, представляют собой компромиссное решение, способное снизить выбросы, сохраняя при этом необходимую практичность для покупателей грузовиков.

Несмотря на преимущества гибридов, сторонники экологической безопасности продолжают настаивать на переходе к полностью электрическим автомобилям, учитывая их экологическую чистоту. Это показывает возрастающий интерес к электрическим автомобилям в мире.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит упомянуть, что среди владельцев премиальных автомобилей BMW и Porsche наблюдается тенденция пересаживаться на китайские электрокары, что свидетельствует о растущем влиянии альтернативных технологий на автомобильную индустрию.