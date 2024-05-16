Крымчанин создал уникальное авто для СВО в своем гараже

По последним сообщениям информационного канала, резидент из Симферополя, Евгений, представил свою концепцию багги уже более 14 лет назад, когда работал в сфере инженерии. Данное транспортное средство отличалось высокой проходимостью и могло разгоняться до 140 километров в час.

Военные обратились к инженеру с просьбой возобновить производство. Талантливый специалист из Крыма начал собирать багги специально для бойцов Специального Военного Отряда.

Первую модель багги мастер из Крыма сделал из запчастей отечественного производства, причем большинство деталей были заимствованы у автомобиля "Нива".

Такой специализированный транспорт поддерживает возможность установки пулемета для обороны от дронов. Также предусмотрено крепление для специального капюшона, который делает автомобиль практически невидимым для тепловизионных устройств. Вскоре первый багги отправится в зону проведения операций Специального Военного Отряда.

Ранее стало известно, что Московский метрополитен приобрел бронированный автомобиль "Буран" весом 10 тонн с шноркелем для целей обеспечения безопасности и охраны.