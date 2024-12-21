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Спонсор прекратит партнерство с Хэмилтоном.

Meta-description: Monster Energy завершает сотрудничество с Льюисом Хэмилтоном из-за перехода гонщика в Ferrari. Новый партнёр - конкурент Celsius, логотипы на комбинезоне в новом сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.12.2024, 16:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Monster Energy, известная своим энергетическим напитком и поддержкой Льюиса Хэмилтона, завершит сотрудничество с гонщиком в конце декабря. Соглашение между сторонами было заключено в 2017 году, и включало выпуск специальной серии напитков, посвященной британскому чемпиону.

Однако, в связи с переходом Хэмилтона в Ferrari, новый контракт не будет подписан. Причиной стало наличие у итальянской команды партнера, конкурирующей компании Celsius, производящей энергетические напитки.

Предполагается, что именно Celsius станет новым спонсором Льюиса Хэмилтона. Логотипы компании появятся на гоночном костюме британского пилота, заменив символику Monster Energy.

В то же время, Monster Energy планирует остаться в мире Формулы 1 и продолжит выступать в качестве спонсора команды McLaren до 2025 года.

Источник

Льюис Хэмилтон (123)Ferrari (314)

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