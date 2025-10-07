Громкий скандал: BMW отзывает 145 102 автомобиля из-за проблемы с перегревом

В автомобильной индустрии США разгорается масштабный скандал, связанный с одним из ведущих премиальных брендов. Компания BMW объявила о крупном отзыве своих автомобилей на американском рынке из-за серьезных опасений по поводу перегрева стартера, который может привести к возгоранию. Это решение стало одной из самых значимых сервисных кампаний для автопроизводителя за последнее время.

Как следует из официальных документов, поданных в Национальное управление по безопасности дорожного движения, отзыву подлежат более 145 тысяч транспортных средств. Основная причина – дефект в системе запуска двигателя, а именно в стартере, который может чрезмерно нагреваться. В ряде случаев это приводит к возгоранию шумоизоляционных материалов под капотом. Особое беспокойство вызывает тот факт, что инциденты могут произойти не только во время движения, но и когда автомобиль припаркован.

В числе затронутых отзывом оказались сразу несколько популярных моделей BMW. Владельцам автомобилей 3, 7 и 8 Series, а также кроссоверов X5, X6 и X7 рекомендуется проявлять повышенное внимание. На всех этих моделях был установлен стартер производства Denso Europe BV, который и стал причиной сервисной кампании.

Руководство немецкого бренда отмечает, что безопасность клиентов – приоритетное направление работы компании. Несмотря на то, что на данный момент не зафиксировано случаев возгорания, связанных с этим дефектом, BMW решила действовать на опережение и провести необходимые проверки. Владельцам потенциально опасных автомобилей советуют незамедлительно обращаться к официальным дилерам для диагностики, а при необходимости – для ремонта или замены стартера. Все работы, связанные с устранением неисправности, будут выполнены бесплатно.

В ближайшее время владельцы транспортных средств получат официальные уведомления с подробной инструкцией по дальнейшим действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что знаменитый родстер BMW Z4 покидает рынок.

Источник: extra.ie. Фото: extra.ie.