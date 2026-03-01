Главная Новости Главные титульные спонсоры команд в 2026 году
Oracle стал крупнейшим титульным спонсором Формулы 1 в 2026 году, вложив в Red Bull 110 миллионов долларов. Следом идут контракты HP и Mastercard.
Иннокентий Петров
01.03.2026, 22:31·1 мин
Фото: F1news.ru

Голландское издание Racingnews365 опубликовало рейтинг крупнейших титульных спонсоров команд Формулы 1 на сезон 2026 года.

В первую четвёрку рейтинга вошли ведущие коллективы чемпионата мира и их главные партнёры.

Лидером списка стала компания Oracle из США. После недавнего продления соглашения с Red Bull сумма спонсорского контракта достигла 110 миллионов долларов. Немногим уступает Ferrari – по оценкам экспертов, её партнёрство с HP оценивается в 100 миллионов долларов.

Топ крупнейших титульных спонсоров Формулы 1 сезона 2026:

СпонсорКомандаКонтракт
OracleRed Bull$110 млн.
HPFerrari$100 млн.
MastercardMcLaren$90 млн.
PetronasMercedes$80 млн.
RevolutAudi$75 млн.
AramcoAston Martin$75 млн.

