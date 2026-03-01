Главные титульные спонсоры команд в 2026 году

Голландское издание Racingnews365 опубликовало рейтинг крупнейших титульных спонсоров команд Формулы 1 на сезон 2026 года.
В первую четвёрку рейтинга вошли ведущие коллективы чемпионата мира и их главные партнёры.
Лидером списка стала компания Oracle из США. После недавнего продления соглашения с Red Bull сумма спонсорского контракта достигла 110 миллионов долларов. Немногим уступает Ferrari – по оценкам экспертов, её партнёрство с HP оценивается в 100 миллионов долларов.
Топ крупнейших титульных спонсоров Формулы 1 сезона 2026:
|Спонсор
|Команда
|Контракт
|Oracle
|Red Bull
|$110 млн.
|HP
|Ferrari
|$100 млн.
|Mastercard
|McLaren
|$90 млн.
|Petronas
|Mercedes
|$80 млн.
|Revolut
|Audi
|$75 млн.
|Aramco
|Aston Martin
|$75 млн.