Главные титульные спонсоры команд в 2026 году

Голландское издание Racingnews365 опубликовало рейтинг крупнейших титульных спонсоров команд Формулы 1 на сезон 2026 года.

В первую четвёрку рейтинга вошли ведущие коллективы чемпионата мира и их главные партнёры.

Лидером списка стала компания Oracle из США. После недавнего продления соглашения с Red Bull сумма спонсорского контракта достигла 110 миллионов долларов. Немногим уступает Ferrari – по оценкам экспертов, её партнёрство с HP оценивается в 100 миллионов долларов.

Топ крупнейших титульных спонсоров Формулы 1 сезона 2026: