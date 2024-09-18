Эстебан Окон: «Сингапур – один из моих любимых этапов»

Гонщик команды Alpine F1 - Эстебан Окон - отметил свое 28-летие в Сингапуре, где его команда подготовила видеоролик, в котором он делится особенностями трассы Марина-Бей. Гонщик рассказывает, что трасса претерпела изменения за последние годы и он показывает, как она выглядит сейчас. Он также упоминает, что работа в Сингапуре будет жаркой, в отличие от прохлады в симуляторе.

Эстебан Окон дает обзор трассы, начиная с быстрого поворота перед последним, подчеркивая важность избегания контакта с поребриком для стабильности машины. Он описывает неровности в первом повороте и необходимость правильного выхода на апекс для успешного прохождения следующих поворотов.

Гонщик рассказывает о технике на трассе, советуя использовать всю ширину трассы в пятом повороте, выезжая на прямую и открывая DRS для обгона. Он также подчеркивает важность хорошего сцепления при разгоне после шпильки и прохождении 90-градусного поворота.

При прохождении 9-го поворота Окон рекомендует использовать всю ширину трассы и держаться близко к барьерам, а в 10-м повороте - быть осторожным, чтобы не задеть стену. Он описывает преодоление шпильки и последующий тормоз перед новой секцией трассы.

Эстебан Окон говорит, что теперь на этой части круга меньше риска перегрева шин, что делает последний сектор круга проще для прохождения. Он завершает обзор, отмечая изменения на трассе и улучшенные возможности для обгона.

Видеоролик, подготовленный командой Alpine F1, позволяет более наглядно представить себе комментарии гонщика об особенностях трассы Марина-Бей.