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Цены на кроссоверы Volkswagen в России поднялись к моменту начала продаж

Как сообщает «Газета.Ru», китайские кроссоверы VGV появятся на российском рынке по цене от 2,15 млн рублей. Стартовая цена для модели VGV U70 Pro с пятью посадочными местами, 1,5-литровым 143-сильным двигателем и 6МКПП будет именно такой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2024, 14:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщает «Газета.Ru», китайские кроссоверы VGV появятся на российском рынке по цене от 2,15 млн рублей. Стартовая цена для модели VGV U70 Pro с пятью посадочными местами, 1,5-литровым 143-сильным двигателем и 6МКПП будет именно такой. В комплектации Lifestyle с АКПП стоимость поднимается до 2,4 млн рублей, а версия Executive будет доступна за 2,6 млн рублей. При использовании трейд-ин возможно снизить цену до 2,05 млн рублей.

Кроссовер VGV U75 Plus, в свою очередь, представлен двумя вариантами исполнения. Семиместная модель будет стоить от 2,8 млн рублей, а за версию Premium придется выложить 3 млн. Автомобиль оснащен 2-литровым 199-сильным двигателем, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Среди доступных опций для новых кроссоверов видеорегистратор и панорамная крыша. Кроме того, на сайте представлены фотографии автомобилей, где можно рассмотреть внешний вид и особенности.

Ранее было объявлено о выходе на российский авторынок новых моделей кроссоверов осенью 2024 года. Поэтому поклонники марки уже могут начинать планировать свои покупки на будущее.

Источник

Volkswagen (129)Новые модели (249)Старт продаж (265)

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