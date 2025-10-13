Главная Новости Кроссоверы Li Auto теперь «говорят» на русском для владельцев из России и СНГ
Кроссоверы Li Auto теперь «говорят» на русском для владельцев из России и СНГ

Кроссоверы Li Auto получили заводскую прошивку с поддержкой русского языка. Обновление доступно для новых моделей, перевод продолжают дорабатывать.
Антон Звонкий
13.10.2025, 16:11·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Кроссоверы Li Auto теперь получили поддержку русского языка в заводской прошивке, сообщает Autonews со ссылкой на дистрибьютора Sinomach Auto. Компания отмечает, что функция реализована в тестовом режиме, и перевод пользовательского интерфейса будет дорабатываться по мере эксплуатации.

Информацию о появлении русского языка в системе подтвердили представители сообщества владельцев Li Auto в России и странах СНГ. Отмечается, что новая прошивка с русифицированным меню доступна только на обновленных моделях кроссоверов бренда — автомобили предыдущих версий обновление пока не затронуло. Внедрение русского языка началось с выходом программной версии 8.0.

По словам сооснователя клуба владельцев Li Auto Александра Рассказова, добавление русского языка в интерфейс является логичным шагом, поскольку китайская марка уже присутствует на рынках Узбекистана и Казахстана.

Статистика за прошлый год свидетельствует о лидерстве Li Auto среди автобрендов, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Самой востребованной моделью в 2024 году стал среднеразмерный кроссовер L7, за которым следуют модели с индексами L9 и L6 по количеству продаж среди российских автомобилистов.

На онлайн-площадках Li Auto L7 нового поколения предлагается по цене от 6,5 миллиона рублей. Некоторые продавцы готовы предоставить скидки, достигающие 900 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что владельцы Li Auto в России сумели самостоятельно взломать прошивку версии 7.4.

Фото: Drom

Источник

