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Из-за травмоопасных кресел будут проверять кроссоверы Changan в России.

Проблемы с безопасностью: Changan отзовет кроссоверы из-за несостоятельных передних кресел. Рыночный запрос в России растет. Новинка Nevo E07 с сдвижной крышей удивляет в Китае.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.01.2025, 12:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Телеграм-канал Mash публикует информацию о проблемах с безопасностью у трех популярных кроссоверов Changan из-за несовершенных передних кресел.

На видеозаписи, опубликованной каналом, показан кроссовер Changan Uni-T, побывавший в дорожной аварии. В результате аварии спинка водительского кресла сломалась, хотя столкновение было не очень сильным. Согласно сообщению канала, задняя часть автомобиля требует полной замены, а спинки передних сидений деформировались до состояния "желе".

Эти кроссоверы пользуются популярностью среди россиян. По степени востребованности модель входит в топ-5. В прошлом году продажи Uni-K и Uni-T увеличились соответственно на 129 и 109 процентов.

Антон Шапарин из НАС пояснил, что перед выпуском нового автомобиля на российский рынок он обязательно проходит проверку на безопасность. Однако проверка не фокусируется на прочности спинок кресел.

НАС обратился с письмом к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и стандартизации. В случае несоответствия кресел стандартам, китайские кроссоверы будут отозваны с российского авторынка.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении в Китае кроссовера-трансформера Changan Nevo E07 с раздвижной крышей.

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