Кроссоверы Aito убрали из российских прайс-листов, а условия скидок на Seres изменились: причины и детали

Российская компания АО «МБ Рус», выступающая официальным дистрибьютором автомобилей бренда Seres и ранее представлявшая на рынке Mercedes-Benz, объявила об изменениях в предложениях на кроссоверы Seres M5 и Seres M7. Также из актуальных прайс-листов были удалены модели Aito M5, Aito M7 и шестиместная модификация Seres M7. Об этом стало известно из сообщения портала «Автоновости дня».

Seres M5

В частности, компания снизила размер специальных скидок на модель Seres M5: с прежних 1 600 000 рублей до 1 400 000 рублей. В результате стоимость автомобиля, присутствующего на российском рынке только в одной комплектации, увеличилась на 200 000 рублей и теперь составляет 5 190 000 рублей с учетом новой суммы скидки.

Отметим, что Seres M5 – это версия китайского кроссовера Aito M5, адаптированная для экспорта. Отличительными чертами выступают изменённые эмблемы и шильдики, добавление «зимних» функций, таких как подогрев рулевого колеса, а также система мультимедиа, полностью переведённая на русский язык и основанная на ОС Android. Система поддерживает подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto.

За передвижение кроссовера отвечает гибридная установка: крутящий момент поступает на колеса от двух электродвигателей, чья суммарная мощность равна 487 лошадиным силам. Двигатель внутреннего сгорания объемом 1,5 литра (125 л.с.) используется в роли генератора для подзарядки аккумулятора объёмом 40 кВт·ч. Автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 4,6 секунды, максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Seres M7

Для кроссовера Seres M7 пятиместные версии Pro и Max стали ещё более выгодны: скидки увеличились с 1 000 000 до 1 600 000 рублей для модификации Pro и до 1 300 000 рублей для Max. Таким образом, стоимость Pro после применения новой скидки составляет 5 390 000 рублей, а комплектация Max предлагается за 6 190 000 рублей.

Из ассортимента исчезла шестиместная комплектация Premium. Она ранее продавалась за 7 590 000 рублей, а при специальной скидке в 100 000 рублей итоговая цена составляла 7 490 000 рублей. Теперь кроссовер Seres M7 доступен только в пятиместном исполнении.

Следует отметить, что Seres M7 также представляет собой экспортную адаптацию китайского Aito M7. Помимо смены шильдиков, дизайн был слегка доработан: появилась обновлённая решётка радиатора и увеличенное количество хромированных деталей. Интерфейс автомобиля полностью переведен на русский язык, а в списке оснащения появилось всё необходимое для эксплуатации в зимних условиях, включая подогрев сидений двух рядов, заднего стекла, руля и форсунок стеклоомывателей.

Aito M5 и M7

В октябре текущего года дистрибьютор Seres, входящий в структуру ГК «Автодом», вывел из официальных прайс-листов модели Aito M5 и Aito M7. Представители пресс-службы компании связали это решение с дефицитом на складе, который возник из-за устойчивого спроса.

«Автомобили Aito на данный момент не представлены на официальном сайте бренда Aito Seres ввиду ограничений на складе дистрибьютера из-за высокого спроса. При этом, обе модели Aito M5 и M7 клиенты могут приобрести в дилерских центрах Aito Seres, в которых данные модели представлены», — пояснили в пресс-службе ГК «Автодом».

Напомним, ранее сообщалось, что автомобили Aito Seres начали реализовываться и через розничную сеть МТС. Первый опыт подобной продажи был реализован в флагманском салоне оператора в торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге.

Автор материала: Иван Бахарев