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Новый кроссовер Solaris HC теперь доступен у дилеров с автозапуском и зимним пакетом опций

Новейшие кроссоверы Solaris HC с автозапуском и комплектом зимних опций уже доступны для заказа у российских дилеров. Они были представлены в автосалоне «Авилон Solaris», как сообщили в компании.
РедакцияР
Редакция
13.11.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новейшие кроссоверы Solaris HC с автозапуском и комплектом зимних опций уже доступны для заказа у российских дилеров. Они были представлены в автосалоне «Авилон Solaris», как сообщили в компании.

Согласно словам генерального директора «Авилон Solaris» Дмитрия Макарычева, в числе конкурентов нового кроссовера Solaris HC - модели Changan CS55 Plus и UNI-T, Haval F7, OMODA C5.

«Перед появлением кроссовера Solaris HC, он уже вызывал увеличенный интерес потенциальных покупателей. Теперь, с добавлением полноприводных версий, выбор в нашу пользу становится еще более очевидным», - подчеркнул Дмитрий Макарычев.

Как отмечалось ранее в агентстве «АВТОСТАТ», кроссовер Solaris HC оснащен телематической системой с возможностью дистанционного запуска двигателя, реализованной как заводское решение. Эта система предлагается на всех версиях модели с различными типами двигателей и передним или полным приводом. В дополнение к функции автозапуска двигателя, Solaris HC может быть оснащен различными зимними опциями, включая подогрев сидений, подогрев рулевого колеса, обогрев лобового и заднего стекол, боковых зеркал, а также подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

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