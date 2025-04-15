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Jetour Traveller будет расширять свою линейку с удлиненной версией

Новый Jetour Traveller/Т2 с огромным багажником и возможным гибридным вариантом выходит на рынок. Российские покупатели могут ожидать лонг-версию этого кроссовера.
А
Антон Звонкий
15.04.2025, 12:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Jetour Traveller/Т2 готовится выйти на рынок в удлиненном варианте. Длина автомобиля увеличится на 25 сантиметров, достигнув отметки в 5034 мм, особенно заметно увеличение будет на задней части. Существует вероятность, что увеличенная версия попадет на российский авторынок.

Jetour T2 будет иметь просторный багажник объемом 1653 литра, что позволит перевозить велосипеды и лыжи. При сложенных втором и третьем рядах сидений можно создать спальное место длиной почти два метра.

Автомобиль будет оборудован усиленными рейлингами для надежной фиксации крупногабаритного груза. Система полного привода XWD с автоматическим выбором режима останется неизменной. Интеллектуальная бортовая электроника будет автоматически адаптироваться под тип дорожного покрытия.

Jetour Treveller будет оснащен двухлитровым турбомотором Chery Kunpeng. T2 также может стать гибридным автомобилем, используя схему 1.5 TD + 3DHT + три электродвигателя.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке уже доступен к приобретению китайский кроссовер Jetour X70 сборки из Калининграда.

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