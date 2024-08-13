Кроссовер JAECOO J7 теперь доступен в топовой комплектации за 3,8 млн рублей

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обнаружили, что кроссовер JAECOO J7 пополнился новой версией Supreme-V стоимостью 3 800 000 рублей, которая стала самой дорогой в линейке модели. Это стало известно после анализа данных мониторинга, проведенного специалистами сайта «Цена Авто».

Комплектация Supreme-V предназначена для полноприводной версии кроссовера JAECOO J7. В отличие от предыдущей версии Supreme, которая стала предмаксимальной, новинка отличается наличием системы контроля усталости водителя (DMS), встроенного видеорегистратора, интеллектуальной системы полного привода Torque Vectoring, двухмуфтового заднего дифференциала и системы отключения карданного вала.

Теперь цена на кроссовер JAECOO J7 достигает 3,8 млн рублей, что на 90,1 тысячи (или 2,4%) выше, чем ранее.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые 7 месяцев 2024 года в России было продано 13 300 новых автомобилей JAECOO. Кроссовер J7 составил почти 80% от общего числа, что составило 10 544 шт. Остальные 2 786 автомобилей – кроссовер JAECOO J8.

Фото: АВТОСТАТ