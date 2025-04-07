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Кроссовер Honda CR-V снова официально появится на российском рынке

Готовьте деньги: Honda CR-V с полным приводом и камерами кругового обзора в России стартуют с 5,9 млн рублей, возможно, из Китая. Подробности и фото - на CARS.RU
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.04.2025, 11:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России начнут продавать автомобили Honda CR-V с заводской гарантией. Дистрибьюторы пока не сообщили точных сроков начала продаж. Однако известно, что все машины будут иметь необходимые сертификаты, пройденные испытания, оплаченные налоги и сборы, включая коммерческий утильсбор.

Кроссовер CR-V в комплектации "Премиум" будет оснащен 1,5-литровым 193-сильным бензиновым двигателем, вариатором и полным приводом. В автомобиле также будут раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша, передовые водительские помощники и многое другое.

За этот внедорожник запросят 5,9 миллиона рублей. Скорее всего, новые Honda CR-V будут поставляться в Россию из Китая. В китайских автосалонах данный автомобиль стоит от 220 до 264 тысяч юаней (примерно от 2,6 до 3,06 миллионов рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что в России можно купить "параллельные" кроссоверы Honda CR-V с выгодой до 500 тысяч рублей.

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