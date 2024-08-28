Haval стал лидером продаж в России среди кроссоверов впервые

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование рынка новых легковых автомобилей, зафиксировав данные за последнюю неделю августа – с 19 по 25 число. Общее количество проданных новых машин в Российской Федерации составило 31 308 единиц, что свидетельствует о увеличении спроса на 4% по сравнению с предыдущей неделей.

Однако, главное событие не связано с общими цифрами. Впервые лидерство в продажах за неделю досталось Haval Jolion, который был продан 1 856 раз. На втором месте расположился еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 7 Pro Max, пользующийся спросом у 1 792 жителей РФ. Третье место занял автомобиль LADA Granta с результатом в 1 727 проданных машин. Еще две модели отечественного производителя вошли в топ-5.

Седан Vesta с результатом в 1 392 проданных машин занял четвертую позицию, а LADA Granta в кузове лифтбек стала пятеркой, с продажами в 1 315 экземпляров. Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro занял шестое место, обретя 1 248 владельцев. В списке лидеров также представлен универсал LADA Vesta SW – на седьмом месте с 1 003 проданными автомобилями. Changan CS55 Plus сохраняет популярность, с результатом в 995 проданных машин.

На девятой строчке расположился небольшой семейный кроссовер Haval M6 – 899 проданных автомобилей. Завершает десятку лидеров самая дорогая модель из топ-10 – Geely Monjaro с показателем в 833 проданных штуки.

Фото: Carsweek.ru

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