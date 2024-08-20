В России представлен новый версия кроссовера EXEED RX Flagship

На российском автомобильном рынке появилась новая версия кроссовера EXEED RX от китайского премиум-бренда. Появление комплектации Flagship не осталось незамеченным. Старт продаж этой модели вызвал большой интерес у потенциальных покупателей. Стоимость автомобиля в новой комплектации начинается от 5 350 000 рублей.

Эксклюзивная версия Flagship предлагает новые цвета кузова, среди которых «Галактический серый» и «белый Атриум». Черная окраска крыши и зеркал создает элегантный контраст. Дизайн колесных дисков также претерпел изменения, придав уникальный вид внешности автомобилю. Салон кроссовера теперь обновлен: добавлена электрорегулировка рулевой колонки по высоте и вылету, встроенная подсветка для ног, а также водительское кресло с функцией массажа.

EXEED RX в комплектации Flagship оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, работающей в паре с 2-литровым двигателем TGDI, развивающим мощность до 249 лошадиных сил.

Покупателям новой версии доступен пакет сервисов EXEED Connect, предоставляющий доступ к различным онлайн-сервисам, таким как навигация, информация о пробках, прогноз погоды, социальные сети, музыка и видео.

Теперь управлять кроссовером EXEED RX можно через мобильное приложение, позволяющее дистанционно запускать двигатель, находить припаркованный автомобиль, настраивать климат-контроль, отправлять маршруты для навигации, а также открывать и закрывать машину, а также получать информацию о пробеге, расходе топлива и планировать техническое обслуживание.

В новой версии Flagship также присутствует система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом. Эта технология позволяет записывать треки автомобиля и автоматически возвращать его в начальное положение.

Несмотря на сложную экономическую обстановку и западные санкции, автомобильный рынок в России продолжает радовать потребителей новинками. Специалисты уже предвкушают предстоящие автомобильные выставки, на которых будут представлены другие удивительные модели. Однако, время покажет, какие именно автомобили окажутся на азиатском рынке в ближайшем будущем. Подробнее о новинках автомобильной индустрии можно будет узнать на выставке в рамках трехдневного форума автобизнеса «CarX – 2024».