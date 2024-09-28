Chevy Trax не прошел краш-тест IIHS достойно

Сегодняшние автомобили подвергаются все более сложным краш-тестам, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности на дорогах. Недавно Институт страхования безопасности дорожного движения (IIHS) провел испытания Chevrolet Trax 2024 года, и результаты оказались неутешительными.

Новый компактный кроссовер Chevy Trax не прошел испытания IIHS успешно. Модель показала плохие результаты в нескольких категориях, вызывая серьезные беспокойства относительно ее безопасности.

Особенно тревожным оказался уровень защиты пассажиров при фронтальных столкновениях. Chevy Trax не смог обеспечить должную безопасность для водителя и пассажиров, за что получил негативные отзывы в экспертизе. Также модель показала невысокие результаты по защите от боковых ударов и предотвращению опасных съездов с дороги.

Эти данные вызвали бурное обсуждение среди потребителей и производителей автомобилей. Безопасность является одним из ключевых параметров при выборе автомобиля, и плохие результаты в краш-тесте могут отразиться на интересе потенциальных покупателей.

Недавно на свет увиделся видеоролик, демонстрирующий драматические краш-тесты IIHS 2023 года. В ролике показаны различные сценарии столкновений, проведенные в прошлом году. "Именно такие испытания больше всего волнуют мир, когда речь заходит об автомобильной безопасности", - отмечается в описании видеоролика.