Управление в игре F1 2024 разочаровало критиков

Недавно на игровых консолях и ПК вышла новая часть игры от Codemasters – F1 2024, которая является официальной игрой чемпионата Формулы 1. Сразу после релиза появились обзоры, в которых присутствует немало критических замечаний.

Разработчики F1 2024 пытались улучшить систему управления гоночными автомобилями, переработав модели шин, подвески и аэродинамики. Однако, обзорщики считают, что новая модель управления не принесла значительного прогресса, а, наоборот, оказалась шагом назад.

В результате тестирования выяснилось, что управлять автомобилем в F1 2024 стало гораздо проще в любой ситуации. Водители отмечают, что машины практически не реагируют на недостаточное поворачивание и имеют высокий уровень сцепления на середине поворота, даже настройки не изменены.

Автомобили стали легче управляемыми и очень резкими на руле, передние колеса имеют необычайное сцепление с трассой. Это приводит к тому, что самый эффективный способ пройти многие повороты – это резко входить в них с блокировкой рулевого управления, поскольку шины всегда обеспечивают необходимое сцепление.

В общем, многие обозреватели считают, что управление в F1 2024 стало наиболее простым после того, как в 2015 году разработчики перешли на движок Ego. Для некоторых игроков такая легкость в управлении может быть плюсом, позволяя расслабиться и просто насладиться гонками.

Однако для тех, кто стремится по-настоящему почувствовать себя пилотом современной болида Формулы 1 и проверить свои навыки, новая модель управления может показаться шагом назад.

В России F1 2024 не официально продается, но IT-дистрибьюторы обещают начать поставки игры из ОАЭ в ближайшее время.