Кристиан Хорнер раскрыл одну из «тайн» Джанпьеро Ламбьязе

В последние дни не утихают слухи о возможном возвращении Кристиана Хорнера в Формулу 1. Однако судьба бывшего руководителя Red Bull Racing пока остается неопределённой, и официальных заявлений по этому поводу не поступало. Несмотря на неопределённость, сам Хорнер, судя по всему, сохраняет хорошее настроение и продолжает радовать своих поклонников занимательными публикациями.

Накануне в социальных сетях Кристиан Хорнер разместил необычное видео, вызвавшее большой интерес у поклонников автоспорта. Этот ролик стал напоминанием о традиционных летних вечеринках, которые он устраивал на территории своего поместья в Оксфордшире во времена успехов Red Bull Racing. На этих закрытых мероприятиях собирались гонщики и сотрудники обеих команд концерна Red Bull, а представители прессы туда не допускались.

О той атмосфере можно было судить лишь по редким сведениям: участники оставались довольны, а вечера проходили весело и непринуждённо. На фоне сообщений о переходе Джанпьеро Ламбьязе в McLaren, Кристиан Хорнер решил поделиться архивными кадрами, которые долгое время хранились в его личной коллекции.

В опубликованном видео, озаглавленном «Тайный талант Джанпьеро», зрителям был представлен фрагмент выступления самодеятельной кавер-группы, которая исполняла знаменитую композицию Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good) 1964 года. За ударной установкой оказался сам Ламбьязе, который продемонстрировал отличное владение инструментом и уверенное чувство ритма. Судя по всему, музыка для него — серьёзное увлечение.

В продолжение ролика Хорнер показал выступление другой любительской группы, где можно увидеть Стефано Доменикали, играющего на гитаре и исполняющего вокальную партию классического рок-н-ролла.

Завершает видео весёлая сцена с гонщиками Red Bull, которые исполняют известные хиты в формате караоке. В числе участников — Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, которые выступают под оригинальным названием Spice Boys.



Судя по внешнему виду участников и атмосфере, запись сделана несколько лет назад. Сейчас Кристиан Хорнер решил, что пришло время раскрыть публике эти архивные «секретные материалы». Не исключено, что в его коллекции ещё остались интересные кадры, которые в будущем также могут быть опубликованы.