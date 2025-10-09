«Кристиан Хорнер» станет новым руководителем Ferrari?

Кристиан Хорнер, ранее возглавлявший команду Red Bull Racing, оказался в центре внимания итальянской Ferrari. Как сообщает немецкое издание F1-Insider со ссылкой на собственные источники, руководство Ferrari всерьёз рассматривает приглашение Хорнера на пост руководителя команды Формулы 1.

По данным F1-Insider, президент Ferrari Джон Элканн изучает возможность расторгнуть контракт с нынешним главой коллектива Фредериком Вассёром. На его место может быть назначен Кристиан Хорнер, который ранее добился четырнадцати чемпионских титулов с Red Bull Racing.

Тем не менее, подобное кадровое решение может повлиять на планы Ferrari относительно Макса Ферстаппена. Издание отмечает, что увольнение Хорнера рассматривалось как условие, при котором четырёхкратный чемпион мира останется в Red Bull Racing. Таким образом, переход Хорнера в Ferrari, вероятно, сведёт к минимуму шансы итальянской команды подписать Ферстаппена в 2027 году.

«Несмотря на продление контракта, в Ferrari, по всей видимости, хотят избавиться от Вассёра», — говорится в публикации F1-Insider. По мнению источника, Джон Элканн сосредоточен на приглашении Хорнера, который обладает внушительным послужным списком. В материале также отмечается, что решения Элканна часто определяются его текущим настроением, а не прежними планами. Недавнее продление соглашения с Вассёром не укрепило его позиции, что открыло путь для возможного перехода Хорнера. В публикации подчёркивается, что подобный шаг может закрыть для Ferrari дорогу к подписанию Ферстаппена.