Хорнер сказал по поводу Серхио Переса: «Мы продолжаем наблюдать за ним».

Команда Red Bull обсуждает возможные изменения в своем составе на следующий сезон. Критика мексиканского гонщика Серхио Переса становится все более явной. Руководитель команды, Кристиан Хорнер, подчеркивает важность равенства в скорости между пилотами для конкуренции с Ferrari и McLaren.

Хорнер отмечает, что в 2025 году Ferrari собирается иметь сильный состав с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклерком. А McLaren также сохранит свою сильную линейку гонщиков. Эти факторы заставляют Red Bull быть бдительными и искать способы улучшения своего состава.

Команда Red Bull сейчас отстает на 41 очко от McLaren в борьбе за Кубок конструкторов. Надежды уклониться от поражения возлагаются на Серхио Переса, который должен начать набирать больше очков. Последний раз мексиканский пилот финишировал в первой пятерке на Гран При Майами в мае этого года.