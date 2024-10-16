Главная Новости Red Bull Racing Хорнер сказал по поводу Серхио Переса: «Мы продолжаем наблюдать за ним».
Новости

Хорнер сказал по поводу Серхио Переса: «Мы продолжаем наблюдать за ним».

Команда Red Bull обсуждает возможные изменения в своем составе на следующий сезон. Критика мексиканского гонщика Серхио Переса становится все более явной.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2024, 15:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Red Bull обсуждает возможные изменения в своем составе на следующий сезон. Критика мексиканского гонщика Серхио Переса становится все более явной. Руководитель команды, Кристиан Хорнер, подчеркивает важность равенства в скорости между пилотами для конкуренции с Ferrari и McLaren.

Хорнер отмечает, что в 2025 году Ferrari собирается иметь сильный состав с Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклерком. А McLaren также сохранит свою сильную линейку гонщиков. Эти факторы заставляют Red Bull быть бдительными и искать способы улучшения своего состава.

Команда Red Bull сейчас отстает на 41 очко от McLaren в борьбе за Кубок конструкторов. Надежды уклониться от поражения возлагаются на Серхио Переса, который должен начать набирать больше очков. Последний раз мексиканский пилот финишировал в первой пятерке на Гран При Майами в мае этого года.

Источник

Red Bull Racing (266)Кристиан Хорнер (56)Серхио Перес (98)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация