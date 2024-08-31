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Кристиан Хорнер считает, что необходимо быстро изменить обстановку.

На канале Sky Sports F1 руководитель команды Red Bull Racing высказался о неудачной квалификации своей команды. Кристиан Хорнер: "Баланс машины оставляет желать лучшего - это очевидно по словам Макса.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На канале Sky Sports F1 руководитель команды Red Bull Racing высказался о неудачной квалификации своей команды.

Кристиан Хорнер: "Баланс машины оставляет желать лучшего - это очевидно по словам Макса. Что-то серьезно не в порядке с автомобилем, и мы не можем определить причину. Вторая часть квалификации была довольно слабой, и в конечном итоге мы оказались слишком далеко сзади".

"Мы стремимся найти корень возникших проблем, мы исследуем все возможные варианты. На прошлой неделе мы вернулись к использованию более старой спецификации машины, чтобы понять, поможет ли это, но характеристики и сложности остались без изменений".

"Необходимо быстро исправить ситуацию, поскольку McLaren значительно продвинулся за последние гонки, и теперь мы отстаем от Ferrari и Mercedes. Что-то явно не работает в нашем автомобиле, но мы обязательно найдем решение для этой инженерной проблемы".

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