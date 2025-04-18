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Макс Верстаппен подтвердил нам свою преданность, - говорит Кристиан Хорнер

Хорнер опроверг слухи о уходе Ферстаппена из Red Bull Racing. Команду ждут изменения к лучшему, утверждает руководитель. Ферстаппен останется в команде, заверил Хорнер.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.04.2025, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последний рабочий день недели в городе Джидда глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, официально опроверг слухи о возможном уходе гонщика Макса Ферстаппена по завершении текущего сезона.

«Это всего лишь шум», - заявил Хорнер. «В последнее время вокруг нашей команды было невероятно много разговоров и сплетен. Внутри коллектива Макс подтвердил свою преданность. Сейчас все мы сосредоточены исключительно на повышении скорости нашего болида. Макс играет важную роль в этом процессе. Он является преданным членом нашей команды, а все эти разговоры - лишь пустой звук. Мы настроены решительно улучшить наш автомобиль, и будущее Ферстаппена не обсуждается».

На вопрос Мартина Брандла о том, уверен ли Хорнер, что Ферстаппен останется в Red Bull на старте сезона 2026 года, глава команды ответил: «Без сомнения».

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