Кристиан Даннер: «Антонелли напоминает Оскара Пиастри»

Кими Антонелли уверенно стартовал в нынешнем сезоне, оформив две победы подряд и возглавив личный зачёт чемпионата мира после трёх этапов. Этот успех стал неожиданностью для многих, ведь по прогнозам фаворитом считался Джордж Расселл — напарник итальянца по команде Mercedes.

В Италии вокруг Антонелли наблюдается настоящий ажиотаж, который уже окрестили «Кими-манией». Однако бывший гонщик Формулы 1 Кристиан Даннер, ныне эксперт австрийского Motorsport Magazin, считает, что молодому пилоту будет непросто удержаться на вершине по итогам всего сезона. При этом Даннер признаёт талант 19-летнего гонщика, подчёркивая, что вопрос заключается не в его способностях.

По словам Даннера, у Антонелли действительно заметна одарённость, которую он успешно реализует на трассе, хотя стартовые отрезки гонок пока не даются ему легко. Помимо этого, эксперт отмечает присущую юному пилоту лёгкость и определённую беззаботность, свойственные молодости. По мнению Даннера, подобное состояние не может длиться вечно.

В качестве примера Кристиан Даннер приводит прошлогодний опыт Оскара Пиастри. Когда молодой гонщик лишился возможности подходить к гонкам с прежней лёгкостью, это быстро отразилось на его результатах. Пока у Пиастри всё получалось, Ландо Норрис сталкивался с трудностями. Но затем ситуация изменилась, и в концовке сезона Пиастри уже не демонстрировал прежних успехов.

Даннер высказывает сомнения, что Антонелли сумеет справиться с нарастающим давлением по мере развития чемпионата. Он отмечает, что в течение года появятся новые обстоятельства, способные повлиять на расстановку сил в команде. По мнению эксперта, оснований для беспокойства за Джорджа Расселла сейчас нет. Его неудачи Даннер объясняет типичными сложностями, которые могут возникать во время гонок.

Результаты Расселла, по мнению Даннера, во многом определялись различными помехами, неудачей, а также собственными ошибками пилота. Кроме того, его автомобиль не всегда был оптимально настроен для борьбы, однако это может случиться с любым гонщиком. Эксперт уверен, что такие трудности не должны выбить Расселла из колеи.

Даннер полагает, что как только Расселл разберётся с причинами потери времени и внесёт необходимые коррективы, он вернётся к своим привычным результатам. По мнению эксперта, паниковать не стоит, и особых поводов для беспокойства за британского гонщика нет.