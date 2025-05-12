Dodge, который "пропал" на тридцать лет, снова завели. Что с ним случилось за это время?

Поклонники старых автомобилей с нетерпением ждут выпусков видеороликов, демонстрирующих раритетные модели, которые долгое время простаивали в гаражах. Одним из недавних таких видео заинтересовалась редакция издания. Видеоматериал привлек внимание по нескольким причинам. Во-первых, там демонстрируется один из самых популярных маслкаров. Во-вторых, впечатляет его почти идеальное состояние. Но самым трогательным моментом было то, что владельцу этого автомобиля 96 лет, и на видео он заводит своего четырехколесного друга, что вызывает массу эмоций.

Фото: Carsweek.ru

Протагонистом стал автомобиль Dodge Charger 1968 года выпуска – классическое среднеразмерное купе. Восстановлением этого шедевра занялся известный на YouTube Ларри Косилл, специалист по тюнингу из команды Ammo NYC.

Сцена открытия гаражной двери раскрывает перед зрителями грязный Dodge, но радует то, что кузов машины сохранился в идеальном состоянии. Конечно, машина не завелась с первого раза, а тормоза залипли. Пришлось прибегнуть к помощи и затаскать автомобиль на платформу для транспортировки в автомастерскую Ammo в Нью-Йорке, где стартует этап реанимации.

Фото: Carsweek.ru

Долгое время проведенное автомобилем в гараже спасло кузов и краску Charger от разрушительного влияния окружающей среды. Многие часы усердной работы, применение химических средств для ухода за кузовом – и машина словно возродилась, излучая фантастический блеск.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о продаже 29-летнего медицинского Chevrolet Van из гаража УДП в Ростове.