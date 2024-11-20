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Краснодарец создал набор для трансформации обычного автомобиля в Bugatti Chiron

На улицах Краснодара активно обсуждают необычный автомобиль, напоминающий гиперкар Bugatti Chiron. По мнению очевидцев, под знаменитый суперкар скрывается модифицированный Hyundai Coupe (Tiburon).
А
Антон Звонкий
20.11.2024, 14:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На улицах Краснодара активно обсуждают необычный автомобиль, напоминающий гиперкар Bugatti Chiron. По мнению очевидцев, под знаменитый суперкар скрывается модифицированный Hyundai Coupe (Tiburon).

Для трансформации корейского автомобиля в автомобиль мечты владельцу помогает специальный набор деталей, включая так называемый «ноускат». В его состав входят передний бампер, крышка капота и фары от Mazda 6 GG, сообщает портал «Южный автомобиль».

Этот обвес, в принципе, можно установить на практически любой автомобиль, сопоставимый по размерам с Hyundai Coupe. Однако потребуется самостоятельно изготавливать крепления, предупреждает продавец. Сотрудники Госавтоинспекции могут заинтересоваться таким внешним видом, что может привести к неприятным последствиям для владельца. Вплоть до административных штрафов и отправки автомобиля на штраф-стоянку. Стоимость комплекта оценивается в 30 000 рублей.

Оригинальный гиперкар Bugatti Chiron был представлен в 2016 году. На момент начала продаж его цена составляла минимум 2,5 миллиона евро.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что в линейке моделей Lamborghini появится гоночный гиперкар Temerario с приставкой GT3.

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