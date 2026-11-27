Бренд Jeland раскрыл новые подробности о кроссовере C4, который станет самой доступной моделью «городской» C-серии. В оснащение автомобиля войдут электрохромная панорамная крыша площадью почти 1,5 м² с регулируемой через медиасистему тонировкой, а также красная кнопка запуска двигателя под откидной крышкой.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе российского бренда, одной из главных «изюминок» Jeland C4 станет панорамная крыша. Ее общая площадь составит почти 1,5 м², а сама конструкция займет практически весь потолок автомобиля.

По замыслу производителя, такое остекление обеспечит равномерное естественное освещение салона. Благодаря этому внутреннее пространство будет казаться выше и просторнее, а света внутри будет достаточно даже в пасмурную погоду.

В солнечный день панорамная крыша сможет превратить поездку «в прогулку под открытым небом», сохранив при этом ощущение уединенности. Водитель или пассажир при необходимости сможет изменить степень тонировки «панорамы» через мультимедийное меню и затемнить салон «в один клик».

Фото: Автоновости Дня

Атмосферу внутри автомобиля дополнят многоцветная подсветка и декоративные вставки под карбон на центральной консоли возле подлокотника. Еще одной особенностью станет красная кнопка запуска двигателя с откидной крышкой. Она должна защищать от случайного нажатия и, как отмечают в Jeland, превращать запуск автомобиля в запоминающийся ритуал.

Длина Jeland C4 достигает 4505 мм, колесная база — 2700 мм. Передние колеса максимально сместили к передней части кузова. По заявлению бренда, вместе с продуманной компоновкой салона это позволило увеличить запас пространства для ног. Короткие свесы, в свою очередь, должны облегчить маневрирование в тесных дворах и на парковках.

Кроссовер получит набор современных цифровых и вспомогательных систем. За работу мультимедиа будет отвечать 13,2-дюймовый сенсорный экран, а при парковке водителю поможет система кругового обзора 540° с функцией прозрачного шасси.

В Jeland заявляют, что C4 разработан с учетом российских дорог и климата. Автомобиль также подготовят к холодам и оснастят полноценным «зимним» пакетом. В него войдут системы дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, а также обогревы рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений.

Подробности о сроках начала продаж, комплектациях и ценах на Jeland C4 появятся позднее.

Ранее Jeland раскрыл комплектации нового кроссовера C5 городской C-серии. Модель будет доступна в четырех уровнях оснащения: три версии получат передний привод, а одна — полный.