Свежие шины помогают перекрыть слабые стороны автомобилей

В этом году расстановка сил на трассе претерпевает изменения, вызванные различиями между квалификационными заездами и гонкой. Одни гоночные болиды демонстрируют высокую скорость на длинной дистанции, в то время как другие проявляют себя на коротком быстром круге. Мнение гоночного директора компании Aston Martin, Майка Крака, заключается в том, что ключевую роль в этом процессе играют шины.

Майк Крак утверждает: «Разница между выступлением в квалификации и гонке во многом зависит от состояния шин. Во время квалификации пилоты выступают на новых покрышках, которые способны скрыть некоторые проблемы с машиной – и это характерно не только для нашей команды, но и для всех остальных».

«Именно поэтому разница между болидами в квалификации минимальна, поскольку недостатки машины замаскированы новыми шинами. Однако, когда гонщики проезжают два, три или даже четыре круга, слабые стороны становятся все более заметными, именно поэтому во время гонки пелотон так сильно растягивается», – добавил гоночный директор.