В сезоне 2025 года в чемпионате разгорелась нешуточная борьба между тремя ведущими гонщиками, каждый из которых по-своему заслуживал титула. Однако именно Макс Ферстаппен смог удивить автоспортивное сообщество своим феноменальным камбэком во второй половине сезона.

В итоговой турнирной таблице Ферстаппен уступил Ландо Норрису всего два очка. При равенстве баллов чемпионское звание досталось бы представителю Red Bull Racing благодаря большему количеству побед.

Том Коронель, опытный гонщик европейских туринговых серий, дал оценку сезону и выразил мнение о лидерских качествах Макса Ферстаппена.

«Для меня единственным настоящим чемпионом остаётся Макс, и международная гоночная пресса с этим согласна, – заявил Коронель в интервью RacingNews365. – Говорю это не потому, что я голландец, а лишь потому, что он на наших глазах превратился в несгибаемого борца. Инстинкт подсказывает ему, что сдаваться нельзя, для него характерна психология убийцы, и я думаю, что в этом его сила.»

Коронель также отметил важную роль команды Red Bull, которая смогла вовремя вернуться к конкурентоспособному выступлению. По его словам, несмотря на напряжённую атмосферу в коллективе, именно в этих условиях лидерские качества Ферстаппена проявились наилучшим образом.

«Кроме того, я считаю важнейшим фактором, что его команде удалось вернуться на правильную траекторию. Атмосфера в Red Bull была не вполне спокойная, но именно в условиях прессинга проявился характер Макса. И произошло это очень вовремя. Кто-то может сказать, что всё-таки не совсем вовремя, но это уже тема другой дискуссии.»

Победа в финальной гонке сезона с поул-позиции стала яркой демонстрацией лидерства голландского гонщика. Ферстаппену удалось сократить отставание по ходу сезона со 104 очков до двух, и Коронель напомнил о ключевом эпизоде в Катаре с участием Антонелли, который повлиял на судьбу чемпионата.

«Если гонщик смог сократить всего до двух очков отставание в 104 очка, то я хочу напомнить тот момент в Катаре, связанный с Антонелли – вот эти два очка… Если бы Антонелли тогда не допустил небольшую ошибку, Ферстаппен стал бы чемпионом.»

Сезон завершился острой борьбой до самого последнего этапа, несмотря на то, что после первой части чемпионата казалось, что титул практически гарантирован гонщикам McLaren — Оскару Пиастри или Ландо Норрису. Однако появление Ферстаппена во второй части сезона внесло интригу и усилило конкуренцию среди лидеров.

«В любом случае мы видели, что борьба продолжалась до самого конца сезона, хотя можно было подумать, что вторая часть чемпионата будет очень скучной, ведь казалось, что титул легко достанется кому-то из гонщиков McLaren – либо Пиастри, либо Норрису. Было не очень интересно, кому именно, однако потом появился Ферстаппен, и раз за разом эти парни чувствовали, что прессинг усиливается».