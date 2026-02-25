Коннор Зилиш высказался о способностях Кими Антонелли

Гонщик NASCAR Коннор Зилиш поделился своими воспоминаниями о совместных выступлениях с Кими Антонелли в картинговых соревнованиях. В рамках подкаста Gypsy Tales Зилиш отметил выдающиеся способности итальянского пилота и его уникальный подход к гонкам.

По словам Зилиша, они с Антонелли выступали вместе три или четыре года, и с самого начала было очевидно, что Кими рано или поздно окажется в Формуле 1. Зилиш подчеркнул, что Антонелли всегда был среди лидеров вне зависимости от параметров техники, трассы или погодных условий.

Зилиш вспомнил интересный эпизод, когда Кими приехал на соревнования в Майами. Тогда один из друзей Коннора был напарником Антонелли. По словам Зилиша, друг и его отец считали, что преимущество Кими связано с более мощным мотором. Чтобы развеять сомнения, они решили поменяться моторами. Однако даже после этого Антонелли остался значительно быстрее напарника по команде.

Коннор отметил, что подобные ситуации наглядно показывают разницу в мастерстве: «Люди просто предполагают, что дело в оборудовании, а потом он говорит: „Хорошо, давайте поменяемся местами“. Они меняются, и Кими едет быстрее». Зилиш признался, что этот эпизод особенно запомнился ему и стал ярким подтверждением таланта Антонелли, который умеет полностью использовать возможности техники.

Завершая свои размышления, Зилиш отметил, что Кими Антонелли входит в число лучших пилотов, с которыми ему доводилось соперничать, выделяя его среди трех самых талантливых гонщиков. По мнению Коннора, Антонелли и Арвид Линдблад обязательно добьются успеха в автоспорте.