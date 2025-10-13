Концепт Yamaha Tricera с тремя управляемыми колесами «перевернет представление о вождении»

Компания Yamaha представила новый концепт Tricera — трехколесный электромобиль, который уже привлек внимание благодаря своей инновационной конструкции. Главной особенностью модели стала возможность синхронного поворота всех трех колес, что обеспечивает совершенно новый опыт управления и обещает изменить привычные представления о вождении.

Tricera уже готов к публичному дебюту: прототип появится на японском автосалоне, который пройдет с 30 октября по 9 ноября. По словам разработчиков, уникальная система управления позволит автомобилю двигаться по городским улицам с максимальной плавностью и отзывчивостью, что особенно важно в условиях плотного трафика и на узких дорогах.

Фото: Carsweek.ru

Путь от идеи к рабочему прототипу

Идея создания Tricera появилась три года назад. За это время концепт прошел серьезную эволюцию: если ранние версии были исключительно экспериментальными, то нынешний вариант получил множество практических доработок. В частности, инженеры оснастили модель небольшим ветровым стеклом, зеркалами заднего вида и доработанным интерьером, который теперь напоминает салон настоящего автомобиля.

В салоне установлены глубокие красные сиденья, удобный руль и золотистые рычаги переключения передач. Всё это превращает Tricera в транспортное средство, способное выйти за рамки выставочного экземпляра. О серийном производстве пока речи не идет, однако представители Yamaha не исключают, что технология найдет применение в будущих разработках.

Дизайн с отсылками к классическим мотоциклам Yamaha

Внешний облик Tricera отсылает к культовым мотоциклам Yamaha: круглые фары и две горизонтальные полосы дневных ходовых огней создают узнаваемый образ. Передняя часть выглядит динамично и современно, а компактные крылья над колесами защищают от грязи.

Изысканная аэродинамика сочетается с выразительным стилем, делая Tricera не только функциональным, но и визуально привлекательным. Разработчики подчеркивают, что трехколесная конструкция может стать оригинальной альтернативой традиционным автомобилям для городских условий.

Фото: Carsweek.ru

Технологии и инновации Tricera

Главная инновация Tricera — система синхронного управления всеми тремя колесами. Благодаря этому водитель получает максимальный контроль над движением, а радиус разворота значительно снижается. Это особенно удобно при парковке или резких маневрах.

Электрический двигатель остается в секрете, как и его технические характеристики, однако известно, что инженеры оснастили Tricera адаптивной звуковой системой. Она имитирует звуки работы мотора, создавая эффект присутствия, что особенно актуально для электромобилей.

Фото: Carsweek.ru

Другие премьеры Yamaha на автосалоне

Кроме Tricera, на автосалоне также будут представлены другие инновационные разработки Yamaha. Среди них — концепт Motoroid, напоминающий футуристический мотоцикл. Его конструкция позволяет изгибаться и менять форму, что открывает новые возможности для индивидуального управления.

Фото: Carsweek.ru

Еще один экспонат — электрический спортивный мотоцикл Proto BEV. Эта модель демонстрирует перспективы развития электротранспорта в сегменте двухколесных машин.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось о том, как Porsche 911 Turbo Touring сочетает высокую мощность с внешней сдержанностью.

Источник и фото: ithome.com.