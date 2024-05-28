Комтранс, сервис, запчасти: в агентстве "АВТОСТАТ" пройдут тематические конференции

Согласно официальной информации, с 28 по 31 мая 2024 года в столице России, в Москве, на территории МВЦ «Крокус Экспо» пройдет знаковое событие для отрасли коммерческого транспорта - выставка COMvex 2024. Неотъемлемой частью этого мероприятия будет специализированная конференция под названием «ComAuto – 2024», запланированная на 29 мая и организуемая агентством «АВТОСТАТ».

В рамках мероприятия заявлено обсуждение широкого спектра актуальных вопросов, касающихся рынка коммерческого транспорта и включающих в себя представление ключевых цифр и прогнозов экспертов автомобильного бизнеса. Среди основных тем, которые будут затронуты на конференции - планы основных участников отрасли, включая производителей и дистрибьюторов, а также вопросы связанные с обновлением автопарка, переходом с использования европейских на китайские автотранспортные средства, плюс обсуждение актуальных вопросов автомобильного лизинга, эффективного использования лизинга, а также другие аспекты, затрагивающие сферу коммерческого транспорта.