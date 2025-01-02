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Xiaomi: к 2025 году мы будем производить миллионы электромобилей

Компания Xiaomi Automotive увеличила производство электрических машин до 135 000 штук в 2024 году и планирует выпустить 300 000 в 2025, собираясь представить новую модель YU7. Китайский бренд становится важным игроком на рынке электрических автомобилей.
А
Антон Звонкий
02.01.2025, 08:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Xiaomi Automotive, специализирующаяся на производстве электрических автомобилей, подвела итоги 2024 года, объявив о количестве отгруженных 135 000 тысяч электрических SU7. Это внушительное число было достигнуто всего за частичный период года, так как автомобиль был представлен лишь в марте месяце. Начальный план компании заключался в выпуске 75 000 автомобилей, однако из-за взрывного роста спроса было необходимо наращивать объемы производства в течение года.

На пороге 2025 года компания обнародовала еще более амбициозные планы. По словам представителей бренда, планируется выпустить 300 тысяч электрических машин в текущем году. На данный момент модельным рядом бренда является лишь одна модель - SU7, однако в 2025 году планируется выпустить электрический внедорожник YU7.

В связи с такими амбициозными планами эксперты и другие участники рынка несомненно будут считать китайский бренд значительным игроком в области электрических автомобилей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш ресурс сообщал о неприятностях, с которыми столкнулись компании Tesla и Mercedes-Benz в сфере электромобилей, ведь часть автомобилей попала под отзыв.

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