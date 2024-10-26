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Visuva представила свой новый комфортабельный внедорожник

Новая модификация вездехода от компании Visuva Tank была представлена как новинка на рынке в начале 2024 года. Этот мощный автомобиль построен на основе уже зарекомендовавшей себя модели, разработанной ранее.
А
Антон Звонкий
26.10.2024, 15:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новая модификация вездехода от компании Visuva Tank была представлена как новинка на рынке в начале 2024 года. Этот мощный автомобиль построен на основе уже зарекомендовавшей себя модели, разработанной ранее.

Сборка внедорожников происходит на заводе в Красноярске с учетом всех потребностей и пожеланий потенциальных покупателей. Цена на эти внедорожники стартует от семи миллионов рублей. Компания намерена запустить серийное производство моделей Tank и Snowrunner на новом производственном объекте.

Новые вездеходы будут предлагаться покупателям в вариантах на 6-10 пассажиров. Удобный доступ в салон осуществляется через заднюю дверь, а также предусмотрена трансформация сидений в удобные спальные места.

Линейка двигателей включает в себя дизельный вариант мощностью 205 л.с. от Toyota Land Cruiser 200 (1VD-FTV) и восьмицилиндровый двигатель 3UZ-FE, выдающий 280 л.с. и позаимствованный из роскошного лимузина Toyota Celsior. Покупатели также смогут выбрать один из двух вариантов трансмиссии: 4- или 6-ступенчатый «автомат». Максимальная скорость нового вездехода составляет около 80 км/ч. Габариты автомобиля: 4901х2480х2403 мм.

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