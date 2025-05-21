Tesla запускает сервис роботакси: на что обратить внимание.

Американская компания Tesla готовится представить новый сервис - полностью автономные роботакстаки. По словам представителей компании, запуск данной услуги запланирован на следующий месяц. Однако, появилось несколько нюансов в реализации этого плана.

В отличие от ожиданий, Tesla не будет использовать большое количество своих электромобилей для этого сервиса. По информации аналитика Морган Стэнли, Адама Джонаса, парк составит менее двадцати машин и будет доступен только определенной группе пользователей. "Пользоваться этим сервисом можно будет только по приглашениям", - сообщил аналитик после встречи с представителями Tesla.

Размер автопарка удивляет, так как даже при наличии 20 автомобилей понадобится время на сбор данных для расширения сервиса и улучшения его качества. Долгое время Tesla обещала включить в роботакси общественные дороги, однако неясно, почему доступ к сервису будет ограничен приглашениями.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Tesla возобновит поставки автомобилей, собранных в Китае, на фоне изменений в политике администрации Дональда Трампа.

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