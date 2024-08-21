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Компания Rivian испортила надежность своих электромобилей

Компания Rivian регулярно внедряет обновления в программное обеспечение своих электрокаров. Однако последнее плановое обновление, известное как 2024.27, вызвало волну недовольства среди владельцев автомобилей этой марки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.08.2024, 08:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Rivian регулярно внедряет обновления в программное обеспечение своих электрокаров. Однако последнее плановое обновление, известное как 2024.27, вызвало волну недовольства среди владельцев автомобилей этой марки.

После установки обновления у многих моделей R1 и R2 появились изменения в целом ряде параметров. Новая адаптивная светодиодная матричная оптика и приложение Apple Music с поддержкой Dolby Atmos стали доступны обладателям электромобилей. Однако улучшения неожиданно сопроводились появлением целого ряда ошибок.

Ошибки, связанные с работой приложения Apple Music и проблемы с функцией таймеров розеток, стали одними из наиболее часто встречающихся. Также часть пользователей столкнулась с невозможностью установить обновление удаленно, что вынудило их обращаться в сервисный центр для устранения неполадок.

Помимо этого, обладатели обновленных электрокаров столкнулись с проблемами в работе приложения Gear Guard, а также неработающей функцией подключения к Wi-Fi после запуска передачи данных. Этот функционал, к слову, считался одним из ключевых аспектов обновления.

Ранее было объявлено, что бывший дизайнер Ford представил электрический фургон Rivian Roamer.

Фото: Carsweek.ru

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Электромобили (223)

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