«Прагматика» отчиталась о результатах деятельности за 2025 год

Сеть дилерских центров «Прагматика» подвела итоги 2025 года. По данным пресс-службы компании, в Санкт-Петербурге и ряде городов Северо-Запада было реализовано 14 768 автомобилей. В этот показатель включены как новые машины, так и автомобили с пробегом.

На сегодняшний день «Прагматика» объединяет 11 дилерских центров, которые специализируются на продажах новых автомобилей марок LADA, Geely, Changan, XCITE, UNI, Belgee, KNEWSTAR. Центры расположены на территории семи городов: Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Великий Новгород, Псков, Великие Луки и Мончегорск.

По итогам прошедшего года дилерская сеть реализовала 8 397 новых автомобилей LADA. Почти половина этого объема была реализована в Санкт-Петербурге. Именно здесь компании удалось нарастить долю в общем объеме продаж бренда LADA с 36% до 39%. Кроме того, в сегменте новых автомобилей Changan отмечен рост: в петербургских центрах доля продаж Changan увеличилась с 8% до 12% в 2025 году.

В сегменте автомобилей с пробегом компания также зафиксировала положительную динамику. Рост продаж в Санкт-Петербурге составил 3%. В течение года была запущена программа по продаже автомобилей на комиссии, которая стала дополнительным сервисом по выкупу машин у клиентов.

По итогам года компания сообщает о росте выручки по направлениям технического обслуживания и ремонта на 11% по сравнению с 2024 годом. Также отмечен рост дохода от продажи запасных частей — этот показатель увеличился на 13%.