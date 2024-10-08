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Новые шины для суперкара Ferrari GTO были представлены компанией Pirelli

Флагманские модели Ferrari, такие как F40, F50, Enzo и LaFerrari, уже обновили свои шины, и теперь настал черед для их предка — Ferrari GTO, который выпускался с 1984 по 1987 год и считается самым редким суперкаром марки, ведь было выпущено всего
А
Антон Звонкий
08.10.2024, 16:13·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Флагманские модели Ferrari, такие как F40, F50, Enzo и LaFerrari, уже обновили свои шины, и теперь настал черед для их предка — Ferrari GTO, который выпускался с 1984 по 1987 год и считается самым редким суперкаром марки, ведь было выпущено всего 272 экземпляра. И вот теперь он получает новый комплект резины Pirelli Cinturato P7, созданный специально для ограниченного круга владельцев.

Исходя из официальной информации, новые шины представлены в оригинальных размерах: 225/50 R16 спереди и 265/50 R16 сзади. Великолепный облик Cinturato P7 был разработан исходя из концепции сверхнизкопрофильных шин, впервые появившихся на легковых автомобилях, два года спустя после дебюта на раллийных машинах WRC 1974 года.

Фото: Carsweek.ru

Инженер компании Pirelli, ответственный за программу Collezione, Эмануэль Ванцетти, подчеркнул в интервью Motor1, что новый комплект шин для Ferrari GTO сочетает в себе не только идеальный вид, но и максимально приближенное к оригинальному ощущение управления и стиль вождения, что несомненно порадует владельцев этой эксклюзивной модели.

Стоит отметить, что и другие легендарные модели Ferrari также имеют возможность установить новые шины от Pirelli. Например, для F40 предлагается комплект P Zero размером 245/40 R17 спереди и 335/35 R17 сзади. Владельцы F50 в свою очередь могут приобрести комплект P Zero Corsa (245/35 R18 и 335/30 R18).

Несколько лет назад Ferrari анонсировала выход на рынок кроссовера Purosangue, который сразу привлек внимание автолюбителей и считается первым в истории компании четырехдверным автомобилем. Несмотря на то, что итальянская марка не привыкла называть свои автомобили внедорожниками, новинка уже успела заявить о себе на рынке роскошных кроссоверов, где конкуренция достаточно высока.

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