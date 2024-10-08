Новые шины для суперкара Ferrari GTO были представлены компанией Pirelli

Флагманские модели Ferrari, такие как F40, F50, Enzo и LaFerrari, уже обновили свои шины, и теперь настал черед для их предка — Ferrari GTO, который выпускался с 1984 по 1987 год и считается самым редким суперкаром марки, ведь было выпущено всего 272 экземпляра. И вот теперь он получает новый комплект резины Pirelli Cinturato P7, созданный специально для ограниченного круга владельцев.
Исходя из официальной информации, новые шины представлены в оригинальных размерах: 225/50 R16 спереди и 265/50 R16 сзади. Великолепный облик Cinturato P7 был разработан исходя из концепции сверхнизкопрофильных шин, впервые появившихся на легковых автомобилях, два года спустя после дебюта на раллийных машинах WRC 1974 года.
Инженер компании Pirelli, ответственный за программу Collezione, Эмануэль Ванцетти, подчеркнул в интервью Motor1, что новый комплект шин для Ferrari GTO сочетает в себе не только идеальный вид, но и максимально приближенное к оригинальному ощущение управления и стиль вождения, что несомненно порадует владельцев этой эксклюзивной модели.
Стоит отметить, что и другие легендарные модели Ferrari также имеют возможность установить новые шины от Pirelli. Например, для F40 предлагается комплект P Zero размером 245/40 R17 спереди и 335/35 R17 сзади. Владельцы F50 в свою очередь могут приобрести комплект P Zero Corsa (245/35 R18 и 335/30 R18).
Несколько лет назад Ferrari анонсировала выход на рынок кроссовера Purosangue, который сразу привлек внимание автолюбителей и считается первым в истории компании четырехдверным автомобилем. Несмотря на то, что итальянская марка не привыкла называть свои автомобили внедорожниками, новинка уже успела заявить о себе на рынке роскошных кроссоверов, где конкуренция достаточно высока.