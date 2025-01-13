Mazda представила самый мощный Miata в истории.

Японская компания Mazda представила на автосалоне в Токио новую модель автомобиля MX-5 12R. Основным улучшением стала модернизация силовой установки, благодаря которой мощность увеличилась до 197 лошадиных сил.

Это самый мощный заводской вариант автомобиля Miata. По информации производителя, новинку можно будет использовать как на треке, так и в городе. В стандартной версии мощность двигателя составляет 181 лошадиная сила.

Новинка будет оснащена только механической шестиступенчатой трансмиссией. Среди других особенностей стоит отметить наличие тормозных суппортов от Brembo, которые часто устанавливают на спортивные автомобили. Также владельцы смогут регулировать высоту амортизаторов.

Новый Mazda MX-5 12R будет выпущен ограниченным тиражом - всего 200 штук, причем автомобили не будут экспортироваться за пределы страны.

Фото: Carsweek.ru

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