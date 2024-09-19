Lucid ожидает наказание за незаконное увольнение сотрудников

Судья из Аризоны вынес решение в пользу двух сотрудников Lucid, которых уволили после попытки организации профсоюза. Решение суда указывает на то, что увольнение было вызвано "антипрофсоюзной враждебностью". Руководство Lucid обвиняли в подслушивании сотрудников, участии в заговорах и уничтожении профсоюзной литературы.

Профсоюз UAW, который ранее доставлял головную боль Детройту, теперь сфокусировал свое внимание на организации зарубежных автопроизводителей и новичков в индустрии. Это привело к значительным изменениям, включая успешное создание профсоюза на заводе Volkswagen в Чаттануге.

Победа UAW в суде над Lucid, который временно запретил компании увольнять сотрудников, стремившихся к созданию профсоюза, оказалась значительной. Петиция была подана в окружной суд Аризоны региональным директором Национального совета по трудовым отношениям, который выступил против увольнения двух сотрудников - Эми Бегей и Чеда Брюэра.

Бегей и Брюэр активно обсуждали возможность создания профсоюза на Lucid, а Брюэр обратился в UAW. В январе 2023 года они начали распространять профсоюзные листовки в туалетах и зонах отдыха. По сообщениям, менеджер по производству подслушал разговор между ними, когда они обсуждали объединение в профсоюз.

Интересно, что ранее наш ресурс писал о поединке между электрическим Lucid Air и культовым суперкаром Acura NSX Type S. На зарубежном YouTube-канале было опубликовано видео, где электрический седан Lucid Air пытается обогнать японский суперкар Acura NSX Type S. Хотя Lucid Air всегда должен был быть быстрее на старте, его значительное снижение веса принесло ему проблемы в соревновании с бензиновым автомобилем.