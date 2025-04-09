Компания Karma радует клиентов стильными новинками для восстановления интереса

Фирма Karma Automotive анонсировала свое новое направление, которое заключается в разработке четырех автомобилей с инновационной технологией Range-Extender. Среди них пара седанов Revero и Gyesera, стильное купе Amaris и кроссовер Ivara. По планам компании, рыночный дебют новинок намечен на период до 2028 года.

Особенное внимание заслуживает седан Karma Revero, который уже с конца прошлого года выпускается в рестайлинговой версии с увеличенной дальностью хода. Этот автомобиль оснащен аккумуляторной батареей на 28 кВт-ч и полуторалитровым бензиновым стартер-генератором. Общая мощность составляет 536 лошадиных сил, а запас хода – около 580 километров.

В текущем году американская компания планирует реализовать не менее 250 таких автомобилей на сумму от 125 600 долларов за единицу. На четвертый квартал намечено начало производства седана Gyesera, который будет полноценным электрокаром с увеличенным запасом хода.

Купе Karma Amaris будет представлено публике в текущем весеннем сезоне, хотя подробности о модели пока держатся в тайне. В то же время, на будущий кроссовер Ivara руководство компании "Карма" возлагает большие надежды, так как с помощью этой модели планируется укрепить позиции в премиум-сегменте автомобильного рынка. Сборка автомобилей Karma Automotive осуществляется на предприятии в Калифорнии.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что известные электрокары показали реальный пробег на дорогах России, что представляет интерес для многих поклонников инновационных автомобилей.