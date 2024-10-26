Компания Jeep выпустила обновленную модель популярного в России внедорожника Avenger

Автопроизводители многие годы поддерживают партнерские отношения с различными брендами одежды, и такая тенденция сохраняется и по сей день благодаря сотрудничеству между компаниями Jeep и The North Face. Новым результатом их совместной работы стал ограниченный тираж внедорожника Avenger 4xe, доступный будет только в количестве 4806 единиц в Европе, символизируя высоту Монблана в метрах.
Разработанный с учетом «философии устойчивого освоения», автомобиль Avenger 4xe олицетворяет «силу и элегантность горной местности».
Оставив в стороне маркетинговые клише, кроссовер предлагает внешний дизайн Storm, Volcano или Snow с контрастными акцентами Summit Gold, а также опцию контрастной черной крыши.
Дополнительные изменения модели ограничиваются переработанной решеткой радиатора с глянцевыми черными кольцами и топографическими центрами. В комплектации также есть антибликовая наклейка на капоте, 17-дюймовые легкосплавные диски с черной отделкой и золотой надписью Jeep.
Яркий дизайн кузова продолжается и в салоне автомобиля с особыми специальными сиденьями, вдохновленными пуховиками. Эти сиденья обиты прочной двухцветной тканью с золотыми деталями Summit. Особенностью передних сидений являются эластичные ремни, напоминающие те, что применяются на рюкзаках от The North Face. Завершает атмосферу уникальная приборная панель.
Не так давно на страницах нашего издания появилась информация о прекращении продаж определенной версии внедорожника Jeep Grand Cherokee L. Представители американского производителя заявили, что длинная база данной модели больше не будет оснащаться мотором V8 из-за падения спроса на эту версию автомобиля.