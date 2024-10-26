Компания Jeep выпустила обновленную модель популярного в России внедорожника Avenger

Автопроизводители многие годы поддерживают партнерские отношения с различными брендами одежды, и такая тенденция сохраняется и по сей день благодаря сотрудничеству между компаниями Jeep и The North Face. Новым результатом их совместной работы стал ограниченный тираж внедорожника Avenger 4xe, доступный будет только в количестве 4806 единиц в Европе, символизируя высоту Монблана в метрах.

Фото: Carsweek.ru

Разработанный с учетом «философии устойчивого освоения», автомобиль Avenger 4xe олицетворяет «силу и элегантность горной местности».

Оставив в стороне маркетинговые клише, кроссовер предлагает внешний дизайн Storm, Volcano или Snow с контрастными акцентами Summit Gold, а также опцию контрастной черной крыши.

Дополнительные изменения модели ограничиваются переработанной решеткой радиатора с глянцевыми черными кольцами и топографическими центрами. В комплектации также есть антибликовая наклейка на капоте, 17-дюймовые легкосплавные диски с черной отделкой и золотой надписью Jeep.

Яркий дизайн кузова продолжается и в салоне автомобиля с особыми специальными сиденьями, вдохновленными пуховиками. Эти сиденья обиты прочной двухцветной тканью с золотыми деталями Summit. Особенностью передних сидений являются эластичные ремни, напоминающие те, что применяются на рюкзаках от The North Face. Завершает атмосферу уникальная приборная панель.

Фото: Carsweek.ru

Не так давно на страницах нашего издания появилась информация о прекращении продаж определенной версии внедорожника Jeep Grand Cherokee L. Представители американского производителя заявили, что длинная база данной модели больше не будет оснащаться мотором V8 из-за падения спроса на эту версию автомобиля.