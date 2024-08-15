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Geely стартовала официальные продажи нового седана в России

Компания Geely представила в России новинку – седан D-класса Geely Preface. Автомобиль имеет длину 4 825 мм и колесную базу 2 800 мм. Все комплектации оснащены 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.08.2024, 17:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Geely представила в России новинку – седан D-класса Geely Preface. Автомобиль имеет длину 4 825 мм и колесную базу 2 800 мм.

Все комплектации оснащены 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Салон автомобиля порадует большим 13,2-дюймовым сенсорным экраном. Несмотря на это, физические кнопки остались на своем месте. Также в салоне присутствуют цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, камеры с обзором 360 градусов и качественная акустическая система.

Стоимость Geely Preface составляет 3 миллиона рублей, однако действуют специальные условия, при которых цена снижается до 2,7 миллиона рублей, что является весьма привлекательным предложением для автомобиля класса D.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем компания Geely выпустила на рынок еще одну новинку - минивэн, который отличается богатым оснащением.

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