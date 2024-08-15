Geely стартовала официальные продажи нового седана в России

Компания Geely представила в России новинку – седан D-класса Geely Preface. Автомобиль имеет длину 4 825 мм и колесную базу 2 800 мм.
Все комплектации оснащены 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 200 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.
Салон автомобиля порадует большим 13,2-дюймовым сенсорным экраном. Несмотря на это, физические кнопки остались на своем месте. Также в салоне присутствуют цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, камеры с обзором 360 градусов и качественная акустическая система.
Стоимость Geely Preface составляет 3 миллиона рублей, однако действуют специальные условия, при которых цена снижается до 2,7 миллиона рублей, что является весьма привлекательным предложением для автомобиля класса D.
Тем временем компания Geely выпустила на рынок еще одну новинку - минивэн, который отличается богатым оснащением.