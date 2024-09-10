Geely приступает к разработке нового кроссовера Cityray для российского рынка

По данным издания, на отечественном автомобильном рынке появится новый кроссовер от китайского бренда Geely. Как подтверждение этой информации, пресс-служба китайского производителя разослала пресс-релиз с официальным заявлением. В сообщении также было объявлено название предстоящей модели.

Согласно пресс-релизу, новинка от Geely будет представлять собой городской кроссовер и получит название Cityray. Этот автомобиль присоединится к линейке кроссоверов под брендом Ray, куда уже входят Geely Coolray и Geely Atlas. Отметим, что последний из упомянутых кроссоверов называется Starray на китайском рынке.

По информации из пресс-релиза Geely, название нового кроссовера состоит из двух слов: "City" (город) и "Ray" (луч). Это наименование отражает концепцию автомобиля, который будет выделяться среди других участников городского движения.

Geely Cityray будет относиться к сегменту C-SUV и займет свое место между компактным Geely Coolray и более массивным Geely Atlas. Сообщается, что Cityray будет нацелен на молодых горожан, а также семейные пары, ожидающие первенца.

Информация о технических характеристиках и комплектациях будущего Geely Cityray будет раскрыта позже, по заверениям представителей компании.