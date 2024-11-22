Ford не оценила кастомный Bronco. Решение будет принято в суде.

Юристы Ford выступили с заявлением о том, что деятельность Vintage Broncos наносит вред репутации компании, вводя клиентов в заблуждение. Создание кастомных модификаций с использованием имени марки является незаконным и несет негативные последствия.

Представители автопроизводителя отметили, что Bronco в настоящее время пользуется огромной популярностью по всему миру, и использование его имени другой компанией исключительно в целях извлечения прибыли. Такое поведение считается недопустимым. Аналогичные споры в прошлом возникали с кастомными моделями Porsche от компании Singer.

Интересно, что в Ford подчеркнули, что иск к Vintage Broncos был подан не только из-за незаконного использования торгового наименования. Компания выражает также обеспокоенность безопасностью, поскольку модификации автомобилей получают элементы с оригинальных моделей без необходимых испытаний. Суд будет решать судьбу кастомных моделей Vintage Broncos.

Фото: Carsweek.ru

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