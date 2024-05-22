Комментарии компании FAW о сотрудничестве с АвтоВАЗом

АвтоВАЗ приобрел контроль над бывшим заводом Nissan, расположенным в Санкт-Петербурге. Данная покупка была необходима для запуска производства новых моделей. Планировалось выпускать ребрендинговую версию существующей китайской модели, интегрируя в модельный ряд Lada образцы автомобилей. Это позволит увеличить объемы производства и разнообразить модельный ряд. Партнерство с FAW также способствует достижению указанных целей.

Было подтверждено партнерство FAW и Lada X-Cross 5. Завод в Санкт-Петербурге переименован в "Лада Санкт-Петербург". Основной задачей стало производство Lada X-Cross 5, которая представляет собой ребрендированную версию FAW T77. Модель получила новые значки Lada, сохранив оригинальный дизайн FAW. Это шаг позволит расширить выбор автомобилей и укрепить позиции на рынке.

Несмотря на внушительные планы, проект столкнулся с неопределенностью и был приостановлен. Однако партия кроссоверов Lada X-Cross 5 была успешно собрана и распределена среди корпоративных клиентов. Таким образом, выпущенные автомобили не пойдут на потерю, а будут использованы с пользой для компании.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге теперь специализируется на выпуске кроссовера X-Cross 7 под брендом Xcite. Автомобиль построен на базе Chery Tiggo 7 Pro с обновленным дизайном. Старт продаж запланирован на конец месяца, а цена начнется от 2,5 миллиона рублей. Это позволит заводу привлечь новых клиентов и укрепить конкурентные позиции на рынке.

Все эти действия свидетельствуют о стремлении АвтоВАЗа к постоянному развитию и совершенствованию производства. Партнерство с FAW и ребрендинг моделей демонстрируют осознанное стратегическое видение и гибкость в принятии решений на пути к увеличению объемов и улучшению качества выпускаемой продукции.