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Кроссовер RX стал дешевле: компания Exeed уменьшила цену на автомобиль в России.

Специалисты портала «Цена Авто» обнаружили интересное явление на рынке - цены на популярный кроссовер Exeed RX начали снижаться.
РедакцияР
Редакция
20.08.2024, 08:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Специалисты портала «Цена Авто» обнаружили интересное явление на рынке - цены на популярный кроссовер Exeed RX начали снижаться. В то время как стоимость многих автомобилей стремительно растет, премиальный бренд принял решение снизить цены на свои модели.

Теперь Exeed RX доступен в 3 версиях по цене, уменьшенной на 100 тыс. рублей. Это составляет 1,9-2,1% от предыдущей стоимости. Снижение затронуло версии Prestige, Platinum и Premium. Самая доступная версия автомобиля теперь оценивается в 4,6 млн рублей.

Наивысшая комплектация Exeed RX стоит 5,2 млн. Все автомобили оснащены 2,0-литровым двигателем, мощность которого составляет 249 л.с.

В двух первых версиях мотор работает с роботизированной коробкой передач, а в версии Premium выбрана классическая АКПП вместо трансмиссии.

Фото: Carsweek.ru

В это же время дилеры начали получать новые поставки Exeed VX. Основная особенность этих автомобилей заключается в том, что они собирались на территории России.

Источник

Кроссовер (280)Стоимость (36)

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