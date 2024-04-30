eBay становится новым официальным партнёром McLaren.

Американская компания eBay заключила долгосрочное партнёрство с McLaren Racing, как было объявлено накануне Гран При Майами. Согласно соглашению, логотипы компании появятся на гоночных болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри уже в этом уик-энде, а также будут видны на трассах в Сильверстоуне, Остине и Лас-Вегасе.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун заявил: «Сотрудничество двух наших брендов подразумевает мощный синергетический эффект, ведь у обоих есть сообщество преданных приверженцев. Мы с радостью будем выступать в гонках при поддержке одного из самых популярных онлайн-маркетплейсов мира».